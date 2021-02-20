Экс-топ-менеджера «Ростелекома» отправили в СИЗО 

Бывшего руководителя одного из территориальных подразделений «Ростелекома» Андрея Левакова поместили в столичный следственный изолятор 99/1, сообщила в своём Telegram-канале член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович . Ранее экс-топ-менеджера обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

«В «Кремлевский централ» (СИЗО 99/1 — прим. ред.) вчера был помещён топ-менеджер «Ростелекома» Андрей Леваков», — написала Литвинович (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

О задержании Левакова журналистам стало известно 18 февраля. Источник ТАСС в силовых структурах подчеркнул, что его задержали в Москве. В отношении экс-топ-менеджера «Ростелекома» было заведено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. В «Ростелекоме» отметили, что не располагают информацией о задержании Левакова, который прекратил работу в компании в марте 2020 года. Несколько лет он занимал должность технического директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком".

18 февраля правоохранители вышли в Басманный столичный суд с ходатайством о заключении Левакова под стражу на срок до 17 апреля. Обстоятельства преступления, в котором обвиняют Левакова, журналистам до сих пор не известны. РИА Новости сообщает , что уголовное дело связано со злоупотреблениями в сфере закупок.