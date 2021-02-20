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Экс-топ-менеджера «Ростелекома» отправили в СИЗО 

Павел Тиунов 1 час назад
Экс-топ-менеджера «Ростелекома» отправили в СИЗО
Фото: РИА Новости
Бывшего руководителя одного из территориальных подразделений «Ростелекома» Андрея Левакова поместили в столичный следственный изолятор 99/1, сообщила в своём Telegram-канале член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович. Ранее экс-топ-менеджера обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

«В «Кремлевский централ» (СИЗО 99/1 — прим. ред.) вчера был помещён топ-менеджер «Ростелекома» Андрей Леваков», — написала Литвинович (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

О задержании Левакова журналистам стало известно 18 февраля. Источник ТАСС в силовых структурах подчеркнул, что его задержали в Москве. В отношении экс-топ-менеджера «Ростелекома» было заведено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. В «Ростелекоме» отметили, что не располагают информацией о задержании Левакова, который прекратил работу в компании в марте 2020 года. Несколько лет он занимал должность технического директора макрорегионального филиала "Центр" ПАО "Ростелеком".
18 февраля правоохранители вышли в Басманный столичный суд с ходатайством о заключении Левакова под стражу на срок до 17 апреля. Обстоятельства преступления, в котором обвиняют Левакова, журналистам до сих пор не известны. РИА Новости сообщает, что уголовное дело связано со злоупотреблениями в сфере закупок.
В июне прошлого года, как сообщал «Рамблер», Андрей Леваков пожаловался полицейским на ограбление. По его словам, в его квартиру постучались злоумышленники в форме сотрудников Следственного комитета РФ. Они связали его и его горничную и похитили крупную сумму денег. С места преступления преступники скрылись на автомобиле Cadillac.
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Происшествия , Марина Литвинович , СКР , ФСИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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