Защита потребовала освобождения Навального 

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Как сообщал «Рамблер», ранее Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу « Ив Роше ». Суд изменил Навальному условный срок на реальный из-за того, что тот неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.

При этом ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального. Свое решение он мотивировал правилом 39 регламента суда, «приняв во внимание обстоятельства и степень риска для жизни заявителя».

Сегодня началось рассмотрение апелляционной жалобы Алексея Навального на решение о замене ему условного срока на реальный, сообщает РАПСИ.

В начале заседания защита выступила с ходатайством об освобождении Навального, сославшись на решение Европейского суда по правам человека.

«У нас ходатайство о применении обеспечительной меры − освобождение Навального, содержащегося в СИЗО», — заявила адвокат Ольга Михайлова.

По мнению стороны защиты, жизнь Навального находится под угрозой, особенно в условиях СИЗО, а «взятые на себя Россией международные обязательства требуют обязательного исполнения решения ЕСПЧ».

Навальный поддержал своего защитника, прокурор призвал отклонить ходатайство.