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Москва

Защита потребовала освобождения Навального 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Адвокат учредителя Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, Алексея Навального потребовала его освобождения, сославшись на решение ЕСПЧ. Об этом пишет РАПСИ.
Как сообщал «Рамблер», ранее Навальный был признан виновным и приговорен к условному лишению свободы на 3,5 года по делу «Ив Роше». Суд изменил Навальному условный срок на реальный из-за того, что тот неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни.
При этом ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального. Свое решение он мотивировал правилом 39 регламента суда, «приняв во внимание обстоятельства и степень риска для жизни заявителя».
Сегодня началось рассмотрение апелляционной жалобы Алексея Навального на решение о замене ему условного срока на реальный, сообщает РАПСИ.
На суд по делам Навального пришли дипломаты девяти стран
В начале заседания защита выступила с ходатайством об освобождении Навального, сославшись на решение Европейского суда по правам человека.

«У нас ходатайство о применении обеспечительной меры − освобождение Навального, содержащегося в СИЗО», — заявила адвокат Ольга Михайлова.

По мнению стороны защиты, жизнь Навального находится под угрозой, особенно в условиях СИЗО, а «взятые на себя Россией международные обязательства требуют обязательного исполнения решения ЕСПЧ».
Навальный поддержал своего защитника, прокурор призвал отклонить ходатайство.
Ранее глава Минюста Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ «необоснованным, неправомерным и заведомо невыполнимым». По его словам, это решение «не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду его вынести».
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Происшествия , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Константин Чуйченко , Ольга Михайлова , ЕСПЧ , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , ФСИН , РАПСИ
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