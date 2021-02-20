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Подозреваемый ФСБ в госизмене Воронин работал в Бундестаге 

Lenta.ru 1 час назад
Подозреваемый ФСБ в госизмене Воронин работал в Бундестаге
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Подозреваемый ФСБ в госизмене гражданин России Демури Воронин работал в Бундестаге. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.
По его словам, россиянин примерно год был в парламенте Германии консультантом по вопросам внешней политики и энергетики.
У «Интерфакса» не имеется официального подтверждения данных сведений.
19 февраля стало известно об аресте политолога Демура Воронина, имеющего двойное гражданство Германии и России. Он был задержан сотрудниками ФСБ 14 февраля в московской гостинице. Он прилетел в столицу из Берлина по служебным делам. Накануне задержания Воронин встречался с друзьями в баре, но 14 февраля, за несколько часов до вылета в Германию, перестал отвечать на звонки.
Воронин проживал в Германии, занимался консультированием по политическим и экономическим темам и мог работать на спецслужбы этой страны, раскрывая им секретные сведения. Также его связывают с журналистом Иваном Сафроновым, с которым он был знаком.
Воронин после допроса был отправлен в СИЗО по решению Лефортовского суда Москвы. Мера пресечения избрана до 13 апреля. Детали обвинения неизвестны, так как дело имеет гриф «секретно».
Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. По данным ФСБ, его завербовал чешский журналист Мартин Лариш, через которого журналист в 2017 году передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке».
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Происшествия , Иван Сафронов , ФСБ , Бундестаг , ФСИН , Интерфакс , Берлин , Германия , Москва
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