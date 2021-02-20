13-летний подросток в Киеве изнасиловал 7-летнего племянника 

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Подростка попросили присмотреть за маленьким племянником на время отсутствия его родителей, после чего ребенок пожаловался на изнасилование. Об этом пишет «Обозреватель».

По данным источника издания, родители ушли буквально на полчаса и на время своего отсутствия попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю.

«После этого ребенок пожаловался родителям на боли в области половых органов и рта», — пояснил он.

В группе dtp.kiev.ua в Facebook отмечается, что пострадавшему ребенку семь лет, у него есть инвалидность.

В полиции подтвердили факт совершения преступления, отказавшись сообщить детали. Известно, что с подростком работают правоохранители.

Уголовная ответственность за подобное наступает на Украине с 14 лет. Однако в правоохранительных органах уточнили, что по решению суда в отдельных случаях можно привлечь к ответственности с 11 лет.

«Рамблер» писал, что ранее в Ивано-Франковской области 65-летнего пенсионера обвинили в систематическом изнасиловании 11-летнего ребенка. В результате школьница забеременела и родила.