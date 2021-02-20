13-летний подросток в Киеве изнасиловал 7-летнего племянника 

Подростка попросили присмотреть за маленьким племянником на время отсутствия его родителей, после чего ребенок пожаловался на изнасилование. Об этом пишет «Обозреватель».
По данным источника издания, родители ушли буквально на полчаса и на время своего отсутствия попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю.
«После этого ребенок пожаловался родителям на боли в области половых органов и рта», — пояснил он.
В группе dtp.kiev.ua в Facebook отмечается, что пострадавшему ребенку семь лет, у него есть инвалидность.
В полиции подтвердили факт совершения преступления, отказавшись сообщить детали. Известно, что с подростком работают правоохранители.
Уголовная ответственность за подобное наступает на Украине с 14 лет. Однако в правоохранительных органах уточнили, что по решению суда в отдельных случаях можно привлечь к ответственности с 11 лет.
«Рамблер» писал, что ранее в Ивано-Франковской области 65-летнего пенсионера обвинили в систематическом изнасиловании 11-летнего ребенка. В результате школьница забеременела и родила.