Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

13-летний подросток в Киеве изнасиловал 7-летнего племянника 

Алиса Селезнёва 1 час назад
13-летний подросток в Киеве изнасиловал 7-летнего племянника
Фото: ТАСС
Подростка попросили присмотреть за маленьким племянником на время отсутствия его родителей, после чего ребенок пожаловался на изнасилование. Об этом пишет «Обозреватель».
По данным источника издания, родители ушли буквально на полчаса и на время своего отсутствия попросили побыть с сыном его 13-летнего дядю.

«После этого ребенок пожаловался родителям на боли в области половых органов и рта», — пояснил он.

В группе dtp.kiev.ua в Facebook отмечается, что пострадавшему ребенку семь лет, у него есть инвалидность.
В полиции подтвердили факт совершения преступления, отказавшись сообщить детали. Известно, что с подростком работают правоохранители.
Уголовная ответственность за подобное наступает на Украине с 14 лет. Однако в правоохранительных органах уточнили, что по решению суда в отдельных случаях можно привлечь к ответственности с 11 лет.
«Рамблер» писал, что ранее в Ивано-Франковской области 65-летнего пенсионера обвинили в систематическом изнасиловании 11-летнего ребенка. В результате школьница забеременела и родила.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Комментарии
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение