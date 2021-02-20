В администрации Владивостока нашли мертвого чиновника 

В городской администрации Владивостока на своем рабочем месте скончался руководитель управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александр Скорляков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии.

Местное издание Primepress со ссылкой на неназванного собеседника отмечает , что чиновник с большой долей вероятности покончил жизнь самоубийством. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются.

Журналисты отмечают, что Скорляков среди коллег заслужил репутацию надежного, ответственного и эффективного руководителя.

Ранее, как сообщает «Рамблер», стало известно, что на территории Кремля совершил самоубийство сотрудник одного из отделов Федеральной службы охраны (ФСО) Михаил Захаров . Его коллеги заявили, что наиболее вероятная причина смерти — переработки на службе, а также равнодушное отношение руководства ФСО к режиму работы своих сотрудников.

Известно, например, что в одну из последних смен погибший отработал 15 часов. По словам источника, в ФСО с недавних пор участилась практика многочасовых переработок. К ним привел кадровый голод. Действующих сотрудников заставляют отрабатывать смены за их ушедших или уволенных коллег. Известно, что погибший сотрудник ФСО готовился к разводу.