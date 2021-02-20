В администрации Владивостока нашли мертвого чиновника 

В городской администрации Владивостока на своем рабочем месте скончался руководитель управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александр Скорляков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии.
Местное издание Primepress со ссылкой на неназванного собеседника отмечает, что чиновник с большой долей вероятности покончил жизнь самоубийством. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются.
Журналисты отмечают, что Скорляков среди коллег заслужил репутацию надежного, ответственного и эффективного руководителя.
Ранее, как сообщает «Рамблер», стало известно, что на территории Кремля совершил самоубийство сотрудник одного из отделов Федеральной службы охраны (ФСО) Михаил Захаров. Его коллеги заявили, что наиболее вероятная причина смерти — переработки на службе, а также равнодушное отношение руководства ФСО к режиму работы своих сотрудников.
Известно, например, что в одну из последних смен погибший отработал 15 часов. По словам источника, в ФСО с недавних пор участилась практика многочасовых переработок. К ним привел кадровый голод. Действующих сотрудников заставляют отрабатывать смены за их ушедших или уволенных коллег. Известно, что погибший сотрудник ФСО готовился к разводу.