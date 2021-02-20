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В администрации Владивостока нашли мертвого чиновника 

Павел Тиунов 18 минут назад
В администрации Владивостока нашли мертвого чиновника
Фото: РИА Новости
В городской администрации Владивостока на своем рабочем месте скончался руководитель управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александр Скорляков, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в мэрии.
Местное издание Primepress со ссылкой на неназванного собеседника отмечает, что чиновник с большой долей вероятности покончил жизнь самоубийством. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства инцидента выясняются.
Журналисты отмечают, что Скорляков среди коллег заслужил репутацию надежного, ответственного и эффективного руководителя.
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Ранее, как сообщает «Рамблер», стало известно, что на территории Кремля совершил самоубийство сотрудник одного из отделов Федеральной службы охраны (ФСО) Михаил Захаров. Его коллеги заявили, что наиболее вероятная причина смерти — переработки на службе, а также равнодушное отношение руководства ФСО к режиму работы своих сотрудников.
Известно, например, что в одну из последних смен погибший отработал 15 часов. По словам источника, в ФСО с недавних пор участилась практика многочасовых переработок. К ним привел кадровый голод. Действующих сотрудников заставляют отрабатывать смены за их ушедших или уволенных коллег. Известно, что погибший сотрудник ФСО готовился к разводу.
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Происшествия , Михаил Захаров , Федеральная служба охраны , РИА Новости
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