Чиновник в мэрии Владивостока покончил с собой

Во Владивостоке погиб сотрудник мэрии Александр Скорляков. Наш информированный источник сообщил, что чиновник покончил с собой.

«Александра Скорлякова нашли мертвым в его кабинете. Он совершил суицид. Причины сейчас устанавливаются», — сообщил источник редакции «ФедералПресс».

На плечах 54-летнего и. о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города лежал целый ряд вопросов. Он курировал вопрос соблюдения масочного режима во время эпидемии коронавируса, обеспечивал безопасность горожан во время мероприятий, обеспечивал работу народных дружин и многое другое.

В мэрии его характеризовали как положительного человека, на котором лежала большая ответственность.