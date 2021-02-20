Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Источник: чиновник в мэрии Владивостока покончил с собой 

РИА «ФедералПресс» и ещё 7 48 минут назад
Чиновник в мэрии Владивостока покончил с собой
Фото: vlc.ru
Во Владивостоке погиб сотрудник мэрии Александр Скорляков. Наш информированный источник сообщил, что чиновник покончил с собой.

«Александра Скорлякова нашли мертвым в его кабинете. Он совершил суицид. Причины сейчас устанавливаются», — сообщил источник редакции «ФедералПресс».

На плечах 54-летнего и. о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города лежал целый ряд вопросов. Он курировал вопрос соблюдения масочного режима во время эпидемии коронавируса, обеспечивал безопасность горожан во время мероприятий, обеспечивал работу народных дружин и многое другое.
В мэрии его характеризовали как положительного человека, на котором лежала большая ответственность.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Названа площадь обрушения на обогатительной фабрике в Норильске Названа площадь обрушения на обогатительной фабрике в Норильске На курильском вулкане началось извержение лавы На курильском вулкане началось извержение лавы ФСБ и СК проводят обыски в мэрии Среднеуральска ФСБ и СК проводят обыски в мэрии Среднеуральска
Происшествия , ФедералПресс , Владивосток , Москва , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Разгромивший алкогольный магазин в Ростове кот попал на видео
00:39
Разгромивший алкогольный магазин в Ростове кот попал на видео
Происшествия
Фура протаранила машину с полицейскими
00:47
Фура протаранила машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение