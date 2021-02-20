В администрации Владивостока нашли мёртвого чиновника 

В здании администрации Владивостока было найдено тело исполняющего обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александра Скорлякова.

Как сообщил РИА Новости представитель мэрии, его нашли на рабочем месте.

Местное издание PRIMPRESS со ссылкой на собственные источники сообщило, что Скорляков покончил с собой. Также местная пресса отмечает, что он былодним из самых надёжных чиновников в мэрии Владивостока — ответственным и эффективным сотрудником.

19 января 2021 года, как писал NEWS.ru, глава муниципалитета «Урицкий наслег» в Олёкминском районе Якутии Степан Иванов покончил с собой — его тело нашли также на рабочем месте. Стало известно, что мужчина незадолго до этого хотел уволиться со своей должности. У него было желание нас оставить, но его попросили остаться поработать до конца срока, рассказал глава района Николай Харбин. По его словам, Иванов был образованным умным человеком. Местные жители доверяли его решениям и прислушивались к советам.