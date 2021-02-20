Ветер снес крышу детского сада в российском регионе

«Городской прокурор направил материалы прокурорской проверки в органы следствия. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по пункту «б» части. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности)», — передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.