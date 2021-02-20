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На месте обрушения Норильской обогатительной фабрики нашли погибшего 

РИА Новости 2 часа назад
На месте обрушения Норильской фабрики нашли погибшего
Фото: МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Тело одного погибшего извлекли из-под завала после обрушения в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике, сообщили журналистам в ГСУСК региона.
Ранее МЧС сообщило, что сообщение об обрушении поступило в 0.44 мск. Самостоятельно спаслись два человека, и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. Позже прокуратура края сообщила, что четырех человек спасли, под завалами могли оставаться еще два человека.
Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

"Нашли тело одного погибшего", — сообщили в СК.

По его словам, продолжаются поиски второго человека.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , МЧС , СКР , Красноярский Край , Норильск
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