На месте обрушения Норильской фабрики нашли погибшего

Тело одного погибшего извлекли из-под завала после обрушения в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике, сообщили журналистам в ГСУСК региона.
Ранее МЧС сообщило, что сообщение об обрушении поступило в 0.44 мск. Самостоятельно спаслись два человека, и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. Позже прокуратура края сообщила, что четырех человек спасли, под завалами могли оставаться еще два человека.
Прокуратура начала проверку о нарушении правил промышленной безопасности. СК региона возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
"Нашли тело одного погибшего", — сообщили в СК.
По его словам, продолжаются поиски второго человека.