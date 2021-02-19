Таксист открыл огонь в тоннеле в Москве 

Двое мужчин заказали такси через «Яндек. Такси». Во время поездки, по словам одного из пассажиров, водитель постоянно вмешивался в их диалог.

«Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать», — рассказал мужчина.

После таксист остановил машину, выскочил из нее и, угрожая пистолетом, начал требовать, чтобы пассажиры вышли.

Мужчины покинули авто и заметили, что в машине остались их вещи. Пассажиры попытались приблизиться к двери, чтобы забрать сумки, но водитель начал стрелять в воздух.

Направив на пассажиров пистолет, таксист сел в машину и уехал, а через некоторое время на ходу выкинул их вещи на дорогу.

«Когда мы к ним подошли, то увидели, что платежный терминал и ноутбук раздавлены проезжающими машинами», — сообщил пострадавший.

Мужчины написали заявление в полицию, ведется доследственная проверка.

В «Яндекс. Такси» сообщили, что ограничили водителю доступ к заказам до выяснения обстоятельств произошедшего.

Как писал «Рамблер», ранее в Москве пассажир такси набросился с кулаками на водителя, который попросил его надеть маску в салоне авто.