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Таксист открыл огонь в тоннеле в Москве 

Вероника Полынина 43 минуты назад
Таксист открыл огонь в тоннеле в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве водитель такси выгнал пассажиров посреди Лефортовского тоннеля и устроил стрельбу, пишет «Вечерняя Москва».
Двое мужчин заказали такси через «Яндек. Такси». Во время поездки, по словам одного из пассажиров, водитель постоянно вмешивался в их диалог.

«Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать», — рассказал мужчина.

После таксист остановил машину, выскочил из нее и, угрожая пистолетом, начал требовать, чтобы пассажиры вышли.
Мужчины покинули авто и заметили, что в машине остались их вещи. Пассажиры попытались приблизиться к двери, чтобы забрать сумки, но водитель начал стрелять в воздух.
Направив на пассажиров пистолет, таксист сел в машину и уехал, а через некоторое время на ходу выкинул их вещи на дорогу.

«Когда мы к ним подошли, то увидели, что платежный терминал и ноутбук раздавлены проезжающими машинами», — сообщил пострадавший.

Мужчины написали заявление в полицию, ведется доследственная проверка.
В «Яндекс. Такси» сообщили, что ограничили водителю доступ к заказам до выяснения обстоятельств произошедшего.
Как писал «Рамблер», ранее в Москве пассажир такси набросился с кулаками на водителя, который попросил его надеть маску в салоне авто.
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