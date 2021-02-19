Таксист открыл огонь в тоннеле в Москве 

В Москве водитель такси выгнал пассажиров посреди Лефортовского тоннеля и устроил стрельбу, пишет «Вечерняя Москва».
Двое мужчин заказали такси через «Яндек. Такси». Во время поездки, по словам одного из пассажиров, водитель постоянно вмешивался в их диалог.
«Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать», — рассказал мужчина.
После таксист остановил машину, выскочил из нее и, угрожая пистолетом, начал требовать, чтобы пассажиры вышли.
Мужчины покинули авто и заметили, что в машине остались их вещи. Пассажиры попытались приблизиться к двери, чтобы забрать сумки, но водитель начал стрелять в воздух.
Направив на пассажиров пистолет, таксист сел в машину и уехал, а через некоторое время на ходу выкинул их вещи на дорогу.
«Когда мы к ним подошли, то увидели, что платежный терминал и ноутбук раздавлены проезжающими машинами», — сообщил пострадавший.
Мужчины написали заявление в полицию, ведется доследственная проверка.
В «Яндекс. Такси» сообщили, что ограничили водителю доступ к заказам до выяснения обстоятельств произошедшего.
Как писал «Рамблер», ранее в Москве пассажир такси набросился с кулаками на водителя, который попросил его надеть маску в салоне авто.