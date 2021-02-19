Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Москвичи сообщили о стрелявшем в Лефортовском тоннеле таксисте 

РИА Новости 1 час назад
Таксист устроил стрельбу в тоннеле в Москве
Фото: РИА Новости
Двое жителей столицы пожаловались на водителя, который якобы открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле после конфликта.

"Таксист влез в разговор между мной и моим спутником, мешал общению. Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать", — рассказал один из них "Вечерней Москве".

По его словам, водитель такси остановил автомобиль в тоннеле и потребовал, чтобы они ушли. Собеседник газеты также отметил, что после того, как мужчины попытались забрать из машины свои вещи, таксист открыл огонь.

"Сел в автомобиль и уехал вместе с нашими вещами. Приблизительно через триста метров он их выбросил на дорогу", — добавил пассажир, посетовав на то, что в результате инцидента сломался его ноутбук.

Мужчина подчеркнул, что уже написал заявление в полицию, то же самое сделал его друг.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили изданию, что сейчас проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Сообщается, что в результате конфликта никто не пострадал.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Последние новости
Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Блумберг сообщил о новом списке санкций США по "Северному потоку — 2" Умер народный артист Андрей Мягков Умер народный артист Андрей Мягков "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском "Днепр всегда был русским". Официантка не приняла заказ на украинском
Комментарии 1
Происшествия , МВД , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение