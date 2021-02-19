Таксист устроил стрельбу в тоннеле в Москве

Двое жителей столицы пожаловались на водителя, который якобы открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле после конфликта.

"Таксист влез в разговор между мной и моим спутником, мешал общению. Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать", — рассказал один из них "Вечерней Москве".

По его словам, водитель такси остановил автомобиль в тоннеле и потребовал, чтобы они ушли. Собеседник газеты также отметил, что после того, как мужчины попытались забрать из машины свои вещи, таксист открыл огонь.

"Сел в автомобиль и уехал вместе с нашими вещами. Приблизительно через триста метров он их выбросил на дорогу", — добавил пассажир, посетовав на то, что в результате инцидента сломался его ноутбук.

Мужчина подчеркнул, что уже написал заявление в полицию, то же самое сделал его друг.