Таксист устроил стрельбу в тоннеле в Москве

Двое жителей столицы пожаловались на водителя, который якобы открыл стрельбу в Лефортовском тоннеле после конфликта.
"Таксист влез в разговор между мной и моим спутником, мешал общению. Дважды мы просили его не вмешиваться, затем ответили резко. Он выхватил предмет, похожий на пистолет, и стал им прямо в машине угрожать", — рассказал один из них "Вечерней Москве".
По его словам, водитель такси остановил автомобиль в тоннеле и потребовал, чтобы они ушли. Собеседник газеты также отметил, что после того, как мужчины попытались забрать из машины свои вещи, таксист открыл огонь.
"Сел в автомобиль и уехал вместе с нашими вещами. Приблизительно через триста метров он их выбросил на дорогу", — добавил пассажир, посетовав на то, что в результате инцидента сломался его ноутбук.
Мужчина подчеркнул, что уже написал заявление в полицию, то же самое сделал его друг.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили изданию, что сейчас проводят проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Сообщается, что в результате конфликта никто не пострадал.