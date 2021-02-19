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Арестованный за госизмену россиянин оказался связанным с Сафроновым 

Вероника Полынина 1 час назад
Арестованный за госизмену россиянин оказался связанным с Сафроновым
Фото: РИА Новости
Арестованный в Москве по подозрению в государственной измене политолог Демури Воронин мог быть связан с Иваном Сафроновым, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Источники Life полагают, что задержание Воронина может быть связано как с его деятельностью — шпионажем против России под прикрытием работой политологом, так и старыми контактами с журналистом и бывшим советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинило в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран НАТО.
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Отмечается, что Воронин, проживающий в ФРГ, говорит жене, что опасается летать в Россию после задержания Сафронова.
Адвокат Сафронова Иван Павлов в комментарии ТАСС заявил, что Воронин не фигурирует в деле его подзащитного, но они могли быть знакомы.

«Пока не слышал ничего о связи Сафронова с делом Воронина. Но арест Воронина мы с Сафроновым еще не обсуждали. В тех материалах, с которыми нас ознакомили, Воронин не упоминается», — сказал Иван Павлов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Лефортовский суд Москвы арестовал Демури Воронина на два месяца по подозрению в государственной измене. Он был задержан 14 февраля в одной из столичных гостиниц за несколько часов до вылета в Германию.
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Происшествия , Иван Павлов , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , НАТО , ИТАР-ТАСС
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