Арестованный за госизмену россиянин оказался связанным с Сафроновым 

Арестованный в Москве по подозрению в государственной измене политолог Демури Воронин мог быть связан с Иваном Сафроновым сообщает телеграм-канал Life Shot.

Источники Life полагают, что задержание Воронина может быть связано как с его деятельностью — шпионажем против России под прикрытием работой политологом, так и старыми контактами с журналистом и бывшим советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинило в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран НАТО

Отмечается, что Воронин, проживающий в ФРГ, говорит жене, что опасается летать в Россию после задержания Сафронова.

Адвокат Сафронова Иван Павлов в комментарии ТАСС заявил , что Воронин не фигурирует в деле его подзащитного, но они могли быть знакомы.

«Пока не слышал ничего о связи Сафронова с делом Воронина. Но арест Воронина мы с Сафроновым еще не обсуждали. В тех материалах, с которыми нас ознакомили, Воронин не упоминается», — сказал Иван Павлов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Лефортовский суд Москвы арестовал Демури Воронина на два месяца по подозрению в государственной измене. Он был задержан 14 февраля в одной из столичных гостиниц за несколько часов до вылета в Германию.