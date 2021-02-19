В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 15 февраля 2021 года в отношении Воронина Демури Ильича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"— прим. ТАСС), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 13 апреля 2021 года", — сказала собеседница агентства.