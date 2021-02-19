Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Москве арестован гражданин РФ по подозрению в госизмене 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Фото: РИА Новости
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал гражданина РФ Демури Воронина по подозрению в государственной измене. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Дарья Розмахова, арест был избран в начале этой недели.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 15 февраля 2021 года в отношении Воронина Демури Ильича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"— прим. ТАСС), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 13 апреля 2021 года", — сказала собеседница агентства.

Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
ТАСС: последние новости
Суд в Грузии приговорил к четырем годам лишения свободы россиянина, следившего за Габунией Суд в Грузии приговорил к четырем годам лишения свободы россиянина, следившего за Габунией В Подмосковье задержан мужчина, пытавшийся убить двух женщин и ребенка В Подмосковье задержан мужчина, пытавшийся убить двух женщин и ребенка Участковый и бывший полицейский продали квартиры умершего москвича по подложным документам Участковый и бывший полицейский продали квартиры умершего москвича по подложным документам
Происшествия , Дарья Розмахова , ИТАР-ТАСС , Москва , Нижегородская Область , Нижний Новгород
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение