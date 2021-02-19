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Охранник украинского консульства ранен ножом в Петербурге 

News.ru 1 час назад
Охранник украинского консульства ранен ножом в Петербурге
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
У генконсульства Украины в Петербурге мужчина с ножом ранил охранника. Нападавшего доставили в полицию.

К дому 1в по улице Бонч-Бруевича подошёл мужчина 1986 года рождения и по неустановленной причине внезапно нанёс ножевое ранение работнику учреждения, расположенного в указанном здании, — цитирует РИА Новости сообщение главка полиции по региону.

У здания, в котором размещается генконсульство Украины, находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее. Злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему вызвали скорую помощь.
Ранее сообщалось, что мужчина, представлявшийся «уполномоченным комитета по молодёжной политике Дагестана», откусил часть уха девушке в петербургской гостинице.
От сотрудников Росгвардии мужчина попытался отделаться удостоверением «Уполномоченный комитета по молодёжной политике Дагестана в Калининском районе». Однако в администрации Калининского района такого уполномоченного не вспомнили, хотя отметили, что имеют давние связи с Дагестаном и даже имеют в побратимах Кайтагский район республики, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Росгвардия , РИА Новости , Санкт-Петербург
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