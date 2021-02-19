В Киеве у нидерландского дипломата угнали велосипед 

Неизвестные похитили велосипед у одного из нидерландских дипломатов в центре Киева . Об этом сообщил первый секретарь посольства королевства в стране Людвиг Смур на своей странице в Facebook

По его словам, многие дипломаты из Нидерландов ездят на работу на велосипедах, однако сегодня его коллеге «не повезло».

«В последний раз его велосипед видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Кто видел, сообщите мне», — написал Смур.

К своему посту он прикрепил фотографию пропажи и добавил, что владелец транспортного средства уже заявил об «угоне» в полицию.