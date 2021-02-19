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В Киеве у нидерландского дипломата угнали велосипед 

Lenta.ru 1 час назад
В Киеве у нидерландского дипломата угнали велосипед
Фото: страница Людвига Смура в Facebook
Неизвестные похитили велосипед у одного из нидерландских дипломатов в центре Киева. Об этом сообщил первый секретарь посольства королевства в стране Людвиг Смур на своей странице в Facebook.
По его словам, многие дипломаты из Нидерландов ездят на работу на велосипедах, однако сегодня его коллеге «не повезло».

«В последний раз его велосипед видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Кто видел, сообщите мне», — написал Смур.

К своему посту он прикрепил фотографию пропажи и добавил, что владелец транспортного средства уже заявил об «угоне» в полицию.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всегда мечтал добираться на работу на велосипеде, но президент Украины Владимир Зеленский «все испортил». Он пояснил, если бы принял такое решение, его бы постоянно сравнивали с украинским лидером.
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Происшествия , В мире , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Киев , Нидерланды
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