В Грузии россиянин получил четыре года за преследование Габунии

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Тбилисский городской суд приговорил к четырем годам заключения россиянина за слежку за журналистом телеканала «Мтавари архи» Георгием Габунией. Об этом сообщила Генпрокуратура Грузии.

Его признали виновным по статьям об изготовлении, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов или бланков, незаконном пересечении государственной границы Грузии, преследовании и посягательстве на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные.

12 июня служба госбезопасности Грузии задержала россиянина за подготовку и использование поддельных документов в рамках расследования дела о заказном убийстве. Генеральный директор оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что арестованный якобы планировал «ликвидировать» Габунию.