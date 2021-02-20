Причастную к серии убийств банду обезвредили в Московской области

Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области задержаны участники вооруженной группы, которые подозреваются в серии убийств.
«В ходе оперативной работы полицейскими установлены личности 12 фигурантов, которые могут быть причастны к десяти убийствам на территории Сергиево-Посадского района Московской области, а также в Костромской и Ярославской областях, имевшим место с 2000 по 2019 год. При совершении противоправных деяний злоумышленники использовали огнестрельное оружие», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 УК РФ.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора и семь участников банды. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Ирина Волк.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастников противоправной деятельности.