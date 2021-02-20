Причастную к серии убийств банду обезвредили в Московской области

«В ходе оперативной работы полицейскими установлены личности 12 фигурантов, которые могут быть причастны к десяти убийствам на территории Сергиево-Посадского района Московской области, а также в Костромской и Ярославской областях, имевшим место с 2000 по 2019 год. При совершении противоправных деяний злоумышленники использовали огнестрельное оружие», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.