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Москва

В Московской области правоохранителями обезврежена банда, причастная к серии убийств 

МВД МЕДИА и ещё 9 1 час назад
Причастную к серии убийств банду обезвредили в Московской области
Фото: РИА Новости
Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области задержаны участники вооруженной группы, которые подозреваются в серии убийств.

«В ходе оперативной работы полицейскими установлены личности 12 фигурантов, которые могут быть причастны к десяти убийствам на территории Сергиево-Посадского района Московской области, а также в Костромской и Ярославской областях, имевшим место с 2000 по 2019 год. При совершении противоправных деяний злоумышленники использовали огнестрельное оружие», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Главным следственным управлением СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 УК РФ.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемого организатора и семь участников банды. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Ирина Волк.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастников противоправной деятельности.
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Комментарии 2
Происшествия , Громкие уголовные дела , Ирина Волк , ФСБ , СКР , МВД , Иркутская Область , Красноярск , Красноярский Край , Московская область , Приморский Край , Ярославский
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