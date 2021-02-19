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Москва

На подавшем сигнал бедствия в Керченском проливе судне находятся опасные химикаты 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Керченском проливе судно с химикатами подало сигнал бедствия
Фото: ТК «Звезда»
Пресс-секретарь федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко прокомментировал «Звезде» ситуацию с отравлением моряков на судне «Април» в Керченском проливе. По его словам, отравилось шесть моряков.

«Морской спасательный подцентр Керчи получил информацию об отравлении пятерых членов экипажа судна "Април", шедшего под панамским флагом. Вскоре выяснилось, что число отравившихся — это пищевое отравление — составляет шесть человек. Общая численность экипажа — восемь человек. Похоже, что все они являются гражданами Турции», — сообщил Кравченко.

Пресс-секретарь также отметил, что на борту судна находятся опасные химикаты. На данный момент осуществить эвакуацию экипажа невозможно из-за шторма. Судно было направлено в укрытие, где возможно провести медэвакуацию.
Командование судна сообщило о том, что скончался старший механик. Другие отравившиеся находятся в состоянии средней тяжести. Ожидается прибытие корабля в безопасное место.
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Происшествия , Алексей Кравченко , Керчь , Республика Крым , Турция
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