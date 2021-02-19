Пассажирка во время поездки назвала таксиста мразью и уродом

В Туле водитель такси не удержался от смеха, когда очередная пассажирка начала его крыть матом, сообщает Telegram-канал Mash. Водитель был подчеркнуто вежлив с женщиной, что вывело её из себя еще больше.

Конфликт завязался после того, как таксист попросил севшую на переднее кресло пассажирку пересесть на заднее сидение. Женщина изначально села в салон с пакетами, без маски на лице. Водитель напомнил о соблюдении социальной дистанции и отметил, что в конце концов так им обоим будет удобнее. Пассажирка пересела, но разразилась гневной тирадой в адрес таксиста. Водитель включил камеру мобильного телефона.

«Ты тут едешь, развлекаешься что ли? Мне некогда, быстрее давай вези меня, или что там.. Что ты ржешь, урод? У меня времени, понимаешь, в обрез. У меня 20 минут осталось до работы, тварь. Я тебя сейчас убью, ублюдок. Мразь, вонючая, чтоб ты сдох», — заявила дама.

В результате таксист отвез пассажирку в место, откуда забрал, попрощался с ней и пожелал хорошего дня. В ответ скандалистка попыталась ударить его сумкой и послала на три буквы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Башкирии неадекватная пассажирка такси прославилась на весь российский интернет, устроив перепалку с водителем. Причиной конфликта стало нежелание таксиста кататься с пьяной женщиной, которая плохо ориентировалась в пространстве. Прибыв на адрес, указанный в заказе, водитель попросил пассажирку покинуть салон, но она отказалась и потребовала отвезти ее магазин. При этом она называла автомобилиста «нечистью», «амебой», «дебилом» и «чмошником». Пассажирка вышла из автомобиля только после того, как таксист начал вызывать полицию.