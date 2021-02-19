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Участковый и экс-полицейский продали квартиры умершего москвича по поддельным документам 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Участковый и экс-полицейский продали квартиры умершего москвича
Фото: РИА Новости
Участковый и бывший сотрудник патрульно-постовой службы продали квартиры умершего москвича, подделав документы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные завладели документами на собственность двух квартир, принадлежавших умершему жителю Москвы, и его паспортом. Вклеив в его паспорт фото другого человека, сотрудники продали квартиры от его имени", — рассказал собеседник агентства.

Выручка злоумышленников от продажи двух квартир составила 16 млн руб. В настоящее время мужчин задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По словам источника, один из фигурантов — старший участковый по московскому району Черемушки, второй — бывший замкомандира взвода ППС, уволенный по сокращению в 2010 году. В пресс-службе столичного главка МВД России в свою очередь подтвердили причастность участкового и экс-сотрудника ППС к совершению незаконных сделок по продаже квартир умершего жителя столицы. Если вина полицейского подтвердится, то он будет уволен из МВД и понесет наказание в соответствии с законом.
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Происшествия , МВД , Москва , Республика Хакасия , Черемушки
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