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Мигрант получил 7 лет колонии за подготовку теракта в Москве 

РИАМО и ещё 2 43 минуты назад
Мигрант получил 7 лет колонии за подготовку теракта в Москве
Фото: РИАМО
Второй западный окружной военный суд приговорил 32-летнего Таланта Онурова к 7 годам лишения свободы за подготовку террористического акта в Москве, а также пропаганду терроризма в интернете, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.
Онуров приехал в Россию в сентябре 2019 года с целью совершения террористического акта. Будучи в Москве, он искал соучастников и изучал обучающие материалы для реализации своего плана. Кроме того, он размещал в Сети материалы с пропагандой терроризма.

«Суд приговорил Онурова к 7 годам лишения свободы. Первую часть срока в виде 3 лет лишения свободы он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в материале.

Кроме того, суд запретил мужчине заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, сроком на 4 года.
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