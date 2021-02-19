Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина

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Москва

Задержание курьеров с 60 кг кокаина в Петербурге показали на видео 

Алевтина Жаркова 29 минут назад
В Петербурге пресекли деятельность международного канала поставки наркотиков в Россию. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели оперативные мероприятия, в ходе которых были задержаны 3 иностранных гражданина с 60 килограммами кокаина.
Наркокурьеры находились около своей машины и выгружали из багажника чемоданы, когда к ним внезапно подъехал микроавтобус, из которого вышли силовики и задержали злоумышленников. В «багаже» у иностранцев были обнаружены свертки с наркотическим веществом.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ
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