Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина

В Петербурге пресекли деятельность международного канала поставки наркотиков в Россию. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели оперативные мероприятия, в ходе которых были задержаны 3 иностранных гражданина с 60 килограммами кокаина.
Наркокурьеры находились около своей машины и выгружали из багажника чемоданы, когда к ним внезапно подъехал микроавтобус, из которого вышли силовики и задержали злоумышленников. В «багаже» у иностранцев были обнаружены свертки с наркотическим веществом.