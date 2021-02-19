Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина

Наркокурьеры находились около своей машины и выгружали из багажника чемоданы, когда к ним внезапно подъехал микроавтобус, из которого вышли силовики и задержали злоумышленников. В «багаже» у иностранцев были обнаружены свертки с наркотическим веществом.