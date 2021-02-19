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Педофила-колдуна задержали под Москвой 

Артём Кульша 25 минут назад
Педофила-колдуна задержали под Москвой
Фото: РИА Новости
В Московской области задержан педофил, выдававший себя за черного мага. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Некоторое время назад 15-летний ученик девятого класса Максим, увлеченный темой черной магии, познакомился в социальных сетях с Сергеем Паменовым. Тот сообщил ему, что имеет собственную школу черной магии, а при личной встрече совратил.
Подросток рассказал о произошедшем матери. Та обратилась с заявлением в полицию. Паменов был задержан. Ранее он был судим за убийство и наркотики. В декабре мужчина вышел из тюрьмы условно-досрочно. Полицейские установили, что он растлел еще несколько подростков, увлеченных темой оккультизма.

«Магистр темных сил не просто растлевал детей, он устраивал целые представления с горячим воском и выжиганием пентаграмм на телах своих жертв, утверждая, что это необходимо для получения силы», — сообщает «112».

Вчера, как сообщал «Рамблер», стало известно о задержании в Москве 64-летнего пенсионера по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки в 1974 году.
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