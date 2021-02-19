Вор в законе Пальто пытался отбиться от спецназа ножом 

Во время задержания в Минске белорусский «вор в законе» Александр Кушнеров, известный как Саша Кушнер, достал нож и попытался отбиться от спецназа. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По данным МВД, операция по задержанию криминального авторитета прошла 17 февраля.

«Александр Кушнеров достал нож и попытался отбиться от сотрудника спецподразделения. Однако безуспешно. Помимо белорусского «вора в законе», оперативники задержали и двоих представителей российского криминального мира», — отмечается в сообщении.

Представитель ведомства пояснила, что, по имеющейся информации, «вор в законе» обеспечивал безопасность россиян во время их пребывания в Белоруссии. А также должен был вылететь с одним из них в Турцию «для коронации и пополнения „воровской семьи“».

При этом один из граждан России судим за вымогательство, причинение тяжких телесных повреждений и нападение на правоохранителя, а второй за грабежи, подчеркнули в МВД

В ходе задержания сотрудники белорусской милиции обнаружили на съемной квартире, где жили россияне, вещества, схожие с психотропными препаратами. Они направлены на экспертизу. Сами задержанные находятся в ИВЦ.

Как сообщал «Рамблер», ранее был принят закон, который вводит уголовную ответственность в России для занимающих высшее положение в преступной иерархии. Теперь за сам факт лидерства в ОПГ грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей.

По мнению экспертов, эта статья Уголовного кодекса в конечном итоге приведет к исчезновению в России привычного криминального мира с «ворами в законе».