Мужчина пригрозил спрыгнуть с 58 этажа жилого дома в Москве

Мужчина залез на крышу 58-этажного дома в жилом комплексе "Триколор" на северо-востоке Москвы и угрожает покончить с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На крышу первого корпуса ЖК "Триколор" забрался мужчина. В доме 58 этажей", — заявил источник.

Он уточнил, что о намерениях мужчины в оперативные службы сообщила его жена. В настоящее время на месте работают специалисты, которые ищут способы его спасения.

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