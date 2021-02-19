Мужчина пригрозил спрыгнуть с 58 этажа жилого дома в Москве

Мужчина залез на крышу 58-этажного дома в жилом комплексе "Триколор" на северо-востоке Москвы и угрожает покончить с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"На крышу первого корпуса ЖК "Триколор" забрался мужчина. В доме 58 этажей", — заявил источник.
Он уточнил, что о намерениях мужчины в оперативные службы сообщила его жена. В настоящее время на месте работают специалисты, которые ищут способы его спасения.
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