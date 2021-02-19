Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

На северо-востоке Москвы мужчина угрожает самоубийством 

Москва24 56 минут назад
Мужчина пригрозил спрыгнуть с 58 этажа жилого дома в Москве
Фото: m24.ru
Мужчина залез на крышу 58-этажного дома в жилом комплексе "Триколор" на северо-востоке Москвы и угрожает покончить с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На крышу первого корпуса ЖК "Триколор" забрался мужчина. В доме 58 этажей", — заявил источник.

Он уточнил, что о намерениях мужчины в оперативные службы сообщила его жена. В настоящее время на месте работают специалисты, которые ищут способы его спасения.
Ранее школьница выпала из окна жилой многоэтажки на улице Братиславской. Девочка приземлилась на автомобиль и выжила, с серьезными травмами пострадавшую отправили в детскую больницу.
Видео дня. На выигравшего 29 млн пенсионера подали в суд от зависти
Москва24: последние новости
В Подмосковье мужчина связал и попытался сжечь двух женщин и ребенка В Подмосковье мужчина связал и попытался сжечь двух женщин и ребенка Эксперт-лингвист подтвердила оскорбление Навальным ветерана Артеменко Эксперт-лингвист подтвердила оскорбление Навальным ветерана Артеменко Шестеро детей и трое взрослых пострадали от взрыва газа в Нью-Йорке – СМИ Шестеро детей и трое взрослых пострадали от взрыва газа в Нью-Йорке – СМИ
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
00:16
Жена бизнесмена на Maserati сбила ребенка в Помосковье
Происшествия Новости Москвы
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
00:29
Иностранцы приехали в Петербург с 60 кг кокаина
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
Пенсионера задержали за групповое изнасилование в СССР
01:44
Пенсионера задержали за групповое изнасилование в СССР
Происшествия Криминал
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
01:01
Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео
Происшествия
Видео разминирования местности в Карабахе
01:44
Видео разминирования местности в Карабахе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение