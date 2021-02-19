В Петербурге трое с ножом напали на смотрителя маяка 

Трое неизвестных атаковали смотрителя Толбухина маяка, сообщает «Царьград». Мужчину с ножевым ранением живота госпитализировали.

Факт происшествия подтвердили в региональном управлении МВД , отмечает РИА Новости https://ria.ru/20210219/ranenie-1598128035.html. По данным следствия, инцидент произошёл 18 февраля. В полицию сообщили, что 49-летний смотритель маяка получил удар ножом. Мужчине вызвали «скорую помощь», которая увезла пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Царьград» привел подробности происшествия. По неподтвержденной пока информации, злоумышленников было трое. Их личности сейчас пытаются установить полицейские. Дело осложняется тем, что камер видеонаблюдения на маяке нет. Журналисты отмечают, что на месте происшествия правоохранители обнаружили следы застолья: пустые бутылки, стопки, гору окурков, остатки еды.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пассажир столичного трамвая заявил, что на него напали четверо мужчин с ножом и забрали у него мобильный телефон. Инцидент произошёл вечером 17 февраля на Кожевнической улице. Очевидцы потасовки вызвали полицейских, упомянув, что один из драчунов размахивает ножом. Правоохранители, прибыв по вызову, застали только одного участника конфликта. Он пояснил, что на него напали четыре незнакомца, один из них имел при себе холодное оружие.