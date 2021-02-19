«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа

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Москва

Отец убитой соседом из ружья девочки записал видео из квартиры 

Алевтина Жаркова 31 минуту назад
Отец застреленной соседом девочки в Чите записал видео из квартиры и рассказал, как все произошло. По его словам, школьница сама побежала к двери, услышав тихий стук. Его дочь подумала, что к ней пришли подружки. В этот момент пьяный мужчина выстрелил сквозь дверь и попал в девочку, она умирала на руках у своего родителя, пока ехала скорая.
«Папа, меня убили!» — были ее последние слова.
Напомним, трагедия произошла в среду вечером в Железнодорожном районе Читы. Недовольный шумным ремонтом сосед начал ломиться в дверь, а спустя некоторое время выстрелил в нее из охотничьего ружья, убив ребенка, который находился в коридоре. Сейчас 33-летний мужчина отправлен под арест.
Происшествия , Видео , Криминал
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