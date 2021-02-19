Скандал в школе: физрук заставил учеников целоваться 

Иркутской области учитель физической культуры в одной из школ заставил учеников одного пола поцеловаться. Об этом сообщает «Ридовка».

Некоторое время назад ученик пятого класса школы №124 в поселке Подкаменная в Шелеховском районе пожаловался родителям, что учитель физкультуры играл со школьниками на желания и заставил его поцеловать другого мальчика.

Родители ребенка сообщили об этом руководству образовательного учреждения. После этого стало известно, что некоторое время назад тот же педагог заставил школьницу в наказание сидеть перед ним на корточках в течение 10 минут, предлагал ученикам вместе смотреть порнографические фильмы, пить пиво и «продолжить общение» в автомобиле.

Данные сведения были переданы в Следственный комитет . В настоящее время его сотрудники проводят проверку по данному факту. Физрук сейчас находится на больничном.

В декабре, как сообщал «Рамблер», мать одной из девочек из дошкольной группы в школе №1329 в Москве обратилась в полицию с заявлением о том, что 44-летний педагог Валентин Курилов с начала учебного года неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении ее дочери. СК возбудил по данному факту уголовное дело.