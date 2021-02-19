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Москва

СМИ сообщили о задымлении в Большом театре 

Павел Тиунов 1 час назад
Источник телеканала «360» сообщил, что в здании Большого театра наблюдает задымление. На место предполагаемого инцидента выдвинулись сотрудники МЧС.
ТАСС сообщает, что информацию о возможном ЧП в театре проверят пожарные расчеты. В настоящее время они находятся на пути в Большой театр.
Как сообщил Mash, эвакуированы уже более 800 человек.
Издание Nation News со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в театре могла сработать система газового тушения. Информации о пострадавших нет.
Накануне, как сообщал «Рамблер», произошёл пожар в общежитии Московского авиационного института (МАИ) на улице Вилиса Лациса недалеко от станции метро «Планерная». Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Спасатели эвакуировали из здания около 50 человек. Для размещения людей сотрудники МЧС запросили пять автобусов и вызвали на место инцидента пять машин «скорой помощи».
Происшествия , Видео , МЧС , МАИ , ИТАР-ТАСС
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