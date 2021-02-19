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Источник телеканала «360» сообщил , что в здании Большого театра наблюдает задымление. На место предполагаемого инцидента выдвинулись сотрудники МЧС

ТАСС сообщает , что информацию о возможном ЧП в театре проверят пожарные расчеты. В настоящее время они находятся на пути в Большой театр.

Как сообщил Mash, эвакуированы уже более 800 человек.

Издание Nation News со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает , что в театре могла сработать система газового тушения. Информации о пострадавших нет.