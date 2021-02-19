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Москва

В Большом театре произошло задымление 

Lenta.ru 1 час назад
В Большом театре произошло задымление
Фото: РИА Новости
В Государственном академическом Большом театре России в Москве произошло задымление, на место происшествия выехали пожарные. Об этом сообщает Telegram-канал «360» в пятницу, 19 февраля.
В Главном управлении МЧС России по Москве заявили РИА Новости, что признаков пожара в Большом театре обнаружено не было. Отмечается, что пожарные продолжают исследовать здание.
В сентябре 2017 года сообщалось, что из подвала Зимнего дворца Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге пошел черный дым. На место происшествия отправили 15 пожарных расчетов. Из-за задымления погибла кошка.
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Происшествия , Эрмитаж , МЧС , РИА Новости , Москва
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