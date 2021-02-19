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Главный белорусский вор в законе отбивался от спецназа ножом при задержании 

Lenta.ru и ещё 1 22 минуты назад
Вор в законе Пальто пытался отбиться от спецназа ножом
Фото: Lenta.ru
В Минске во время задержания главный белорусский вор в законе Александр Кушнеров, известный в криминальной среде как Саша Кушнер, или Пальто, отбивался от спецназа ножом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.
В ведомстве уточнили, что Кушнер сопровождал двух представителей российского криминального авторитета, обеспечивая их безопасность во время пребывания в Белоруссии. В дальнейшем один из россиян должен был вместе с Кушнеровым лететь в Турцию для так называемой коронации.
Несмотря на оказанное сопротивление, трое авторитетов задержаны и помещены в изолятор. На съемной квартире, где проживали россияне, сотрудники милиции обнаружили вещества, схожие с психотропными препаратами. Они направлены на экспертизу.
Как отметила Чемоданова, один из россиян был судим за вымогательство, причинение телесных повреждений, грабежи и насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов; второй находился в розыске в России за серию хищений.
Ранее сообщалось, что Александра Кушнерова избили железными прутами в Минске. Предполагалась, что за нападением на главного белорусского вора в законе стоял его бывший соратник Александр Шульберт (Шульц). В 2019 году Кушнер испугался роста влияния Шульца и испортил с ним отношения, написав «малявы» (воровские послания), в которых нелестно отзывался о бывшем приближенном.
Расправа над Кушнером выглядела как воровской суд — перед тем как избить авторитета, ему зачитали его же послания о Шульце, а само нападение сняли на видео.
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Происшествия , Криминал , МВД , Минск , Турция
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