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Москва

Обвиняемый нанес себе порезы в суде Москвы 

ТАСС и ещё 1 28 минут назад
Обвиняемый нанес себе порезы в суде Москвы
Фото: РИА Новости
Обвиняемый в разбойном нападении нанес себе травмы с помощью лезвия в Чертановском суде Москвы, протестуя против отказа допустить в здание суда родственников. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь суда Наталья Орешникова.

"Обвиняемый в разбойном нападении Мовсесян пронес в здание суда маленький кусок лезвия, поместив его в уголовно-процессуальный кодекс. В ходе заседания он нанес себе порез в области живота в знак протеста против того, что не все его родственники были допущены в зал заседания. Суд не смог вместить всех желающих, и 7-8 человек из числа его близких не были допущены", — сказала она.

По ее словам, прибывшие врачи скорой помощи установили, что опасности для жизни и здоровья травмы не представляют. Судебное заседание было продолжено.
В феврале прошлого года 71-летний бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы.
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