Обвиняемый нанес себе порезы в суде Москвы 

"Обвиняемый в разбойном нападении Мовсесян пронес в здание суда маленький кусок лезвия, поместив его в уголовно-процессуальный кодекс. В ходе заседания он нанес себе порез в области живота в знак протеста против того, что не все его родственники были допущены в зал заседания. Суд не смог вместить всех желающих, и 7-8 человек из числа его близких не были допущены", — сказала она.