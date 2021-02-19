Момент «обстрела» авто спикера горсовета Красноярска попал на видео 

Автомобиль спикера горсовета Красноярска обстреляли. Неизвестный кинул в машину пиротехническое изделие у здания городской администрации. Момент «обстрела» попал в объектив видеокамеры.
В региональном МВД сообщают, что происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, опрашиваются возможные очевидцы, просматриваются записи с камер видеонаблюдения. Полицейские устанавливают личность злоумышленника.
Ранее сообщалось, что мэру города в Свердловской области в ночь на пятницу сожгли автомобиль.