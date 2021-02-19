Друг украл у москвички Rolex и украшения на 2,1 млн рублей

Москве новый знакомый забрал у девушки ценности под предлогом изготовления реплик, но пропал вместе с ними.

27-летняя москвичка в феврале познакомилась в Telegram с молодым человеком. Во время одного из свиданий в отеле девушка призналась новому знакомому, что ей нужны деньги. Тот предложил снять слепки с ее золотых украшений и ценностей для изготовления реплик, и девушка согласилась.

16 февраля в ресторане молодой человек сказал москвичке, что подъехал его знакомый, которому нужно передать украшения. Девушка отдала часы Rolex, браслет Chopard, кольцо Chopard и подвеску Carrera, стоимость которых оценивается в целом в 2,1 миллиона рублей.

Ее новый друг пообещал, что ценности вернут через пару часов, а потом отошел из ресторана, чтобы якобы съездить за ними. Однако он не вернулся, а его телефон стал недоступен.

Девушка обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.