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Москва

Новый друг украл у москвички часы Rolex и украшения на 2,1 млн рублей 

ЧП Столица 1 час назад
Друг украл у москвички Rolex и украшения на 2,1 млн рублей
Фото: ЧП Столица
В Москве новый знакомый забрал у девушки ценности под предлогом изготовления реплик, но пропал вместе с ними.
27-летняя москвичка в феврале познакомилась в Telegram с молодым человеком. Во время одного из свиданий в отеле девушка призналась новому знакомому, что ей нужны деньги. Тот предложил снять слепки с ее золотых украшений и ценностей для изготовления реплик, и девушка согласилась.
16 февраля в ресторане молодой человек сказал москвичке, что подъехал его знакомый, которому нужно передать украшения. Девушка отдала часы Rolex, браслет Chopard, кольцо Chopard и подвеску Carrera, стоимость которых оценивается в целом в 2,1 миллиона рублей.
Ее новый друг пообещал, что ценности вернут через пару часов, а потом отошел из ресторана, чтобы якобы съездить за ними. Однако он не вернулся, а его телефон стал недоступен.
Девушка обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.
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Происшествия , Москва
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