В Петербурге напали на начальника маяка

"В полицию Кронштадтского района поступило сообщение о колото-резаном ранении, полученным 49-летним начальником маяка. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и установили, что пострадавший мужчина с территории маяка забран в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, о чем позже поступила соответствующая телефонограмма", — говорится в сообщении.

Инцидент, по данным ведомства, произошел в четверг, сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Других подробностей в ведомстве не уточнили.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, инцидент произошел на старейшем в России действующем маяке "Толбухин", которому более 300 лет, расположенном на острове в заливе в нескольких километрах от берега. При этом, по его словам, до маяка сейчас можно добраться по льду.

По его словам, инцидент мог произойти во время бытового конфликта с неизвестными, которые находились в гостях у пострадавшего. Также рассматривается версия того, что на маяк пытались проникнуть злоумышленники для поиска предметов старины. Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.