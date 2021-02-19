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Москва

Вице-мэра Челябинска отправили под арест 

RT на русском 1 час назад
Суд арестовал на два месяца заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, который обвиняется в получении взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о заключении под стражу обвиняемого на два месяца — до 17 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Накануне ФСБ заявила о задержании Извекова.
Как заявили в СК, заместитель главы Челябинска подозревается в получении взятки в крупном размере.
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Происшествия , Видео , ФСБ , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Челябинск , Челябинская Область
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