Суд арестовал на два месяца заместителя главы Челябинска по экономическому развитию Олега Извекова, который обвиняется в получении взятки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление о заключении под стражу обвиняемого на два месяца — до 17 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.
Накануне ФСБ заявила о задержании Извекова.
Как заявили в СК, заместитель главы Челябинска подозревается в получении взятки в крупном размере.