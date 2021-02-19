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Экстренное предупреждение объявлено в Крыму из-за угрозы схода лавин 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму
Фото: Газета.Ru
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму на период с 19 по 21 февраля из-за угрозы схода лавин. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Крым.
Отмечается, что в связи с этим в обеих направлениях будет закрыта дорога на плато Ай-Петри.
Согласно информации ведомства, на полуострове в настоящее время сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель.
Скорость ветра достигает 20-25 м/с. Ранее сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту частично восстановлено.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Республика Крым
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