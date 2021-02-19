ФСБ раскрыла канал поставки кокаина в Россию из-за рубежа

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По данным ЦОС, в ходе спецоперации были задержаны трое иностранцев, у которых изъяли более 60 килограммов наркотика. ФСБ провела операцию совместно с сотрудниками пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждены уголовные дела по статье 30 и части 5 статьи 228.1УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»).