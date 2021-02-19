Запустивший петарду в авто спикера горсовета красноярец задержан

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Красноярске задержан мужчина, подозреваемый в запуске петарды в машину спикера горсовета Наталии Фирюлиной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, ссылаясь на информацию официального представителя МВД России Ирины Волк.

Какие-либо подробности в ведомстве обещали предоставить позже.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 февраля в центре Красноярска мужчина запустил петарду в машину спикера городского совета Наталии Фирюлиной. Пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.