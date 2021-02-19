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Задержан красноярец, запустивший петарду в машину спикера горсовета 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Запустивший петарду в авто спикера горсовета красноярец задержан
Фото: РИА Новости
В Красноярске задержан мужчина, подозреваемый в запуске петарды в машину спикера горсовета Наталии Фирюлиной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, ссылаясь на информацию официального представителя МВД России Ирины Волк.
Какие-либо подробности в ведомстве обещали предоставить позже.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 февраля в центре Красноярска мужчина запустил петарду в машину спикера городского совета Наталии Фирюлиной. Пострадавших нет. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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Происшествия , Красноярск , Красноярский Край
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