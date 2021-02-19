В Приморье раскрыто жестокое убийство шести человек 

«Установлено, что 15 лет назад 21-летняя уроженка краевого центра приревновала своего сожителя к одной из погибших. В ходе конфликта фигуранты нанесли ей колото-резаные раны, от которых женщина скончалась. Затем, с целью сокрытия преступления, мужчина совершил убийство пятерых свидетелей, находящихся в тот вечер в доме», — говорится в сообщении.