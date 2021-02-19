В Приморье раскрыто жестокое убийство шести человек 

Полицейские в Приморье раскрыли убийство шести человек, в том числе двоих детей, совершенное пятнадцать лет назад. Об этом сообщило УМВД по региону.
По данным ведомства, летом 2005 года в городе Артеме были убиты шесть человек, в том числе дети 10 и 12 лет. Полицейские долгие годы отрабатывали различные версии и в итоге вышли на 44-летнего местного жителя.
«Установлено, что 15 лет назад 21-летняя уроженка краевого центра приревновала своего сожителя к одной из погибших. В ходе конфликта фигуранты нанесли ей колото-резаные раны, от которых женщина скончалась. Затем, с целью сокрытия преступления, мужчина совершил убийство пятерых свидетелей, находящихся в тот вечер в доме», — говорится в сообщении.
В МВД уточнили, что подозреваемый в убийстве задержан и признал свою вину. А девушка, из-за которой он пошел на преступление, уже отбывает наказание за другое убийство.
«Рамблер» писал, что ранее суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима жителя города Киселевска, который сначала жестоко избил свою бывшую девушку, а затем убил ее телевизором.