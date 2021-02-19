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В Новосибирске у мужчины отняли пакет с 15 миллионами рублей 

Алиса Селезнёва 49 минут назад
В Новосибирске двое неизвестных забрали у мужчины пакет, в котором лежало 15 миллионов рублей. Об этом пишут «Вести», публикуя видеозапись ограбления.
Инцидент произошел днем 18 февраля на Новогодней улице. На кадрах видно, что двое мужчин нападают на человека, идущего по тропинке около забора, избивают его, забирают пакет, который тот нес в руках, и убегают. Нападавших попытался остановить случайный прохожий, но ему это не удалось.
Добычей злоумышленников стали 15 миллионов рублей, рассказал очевидец произошедшего.
При этом официальной информации от МВД по поводу преступления пока не поступало, отмечается в статье.
Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Москвы оказался ограблен и попал в больницу после того, как выпил из бутылки неизвестную жидкость. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что ночью вышел из кафе на Большой Лубянке и сел в Mercedes, в котором находились трое неизвестных. Один из них предложил ему воды.
Выпив из бутылки с неустановленной жидкостью, мужчина потерял сознание. Его обнаружили на ул. Старослободская с переохлаждением и госпитализировали. Очнувшись в больнице, потерпевший выяснил, что у него украли телефон и дорогие часы Breitling и списали деньги с карт.
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Происшествия , Видео , МВД
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