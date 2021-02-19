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Российский регион потратил с нарушениями 920 млн рублей. Их выделили на борьбу с коронавирусом 

Секрет Фирмы и ещё 3 2 часа назад
Омский Минздрав потратил с нарушениями 920 млн рублей
Фото: Pxhere, CC0
Минздрав Омской области потратил на сомнительные госзакупки 920 млн рублей, выделенных региону на борьбу с коронавирусом. К такому выводу пришло региональное управление федерального казначейства. Экс-министр здравоохранения региона Ирина Солдатова спряталась от уголовного преследования в Дубае.
Всего аудиторы проверили 1,23 млрд рублей, которые Омской области на инфекционные койки в больницах и новое медицинское оборудование для них. Выяснилось, что ведомство провело 22 закупки на 810,5 млн рублей без обоснования начальной максимальной цены контракта. Ещё семь контрактов на сумму 110,1 млн рублей Минздрав заключил по завышенной цене.
В частности, министерство с нарушениями закупило 20 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) Avea компании «Инфомед» за 83,16 млн рублей. Рыночная стоимость аппаратов — всего 33 млн рублей. Всего претензии у ревизоров возникли к 25 контрактам общей стоимостью 1,1 млрд рублей.
Ранее экс-главу омского Минздрава Ирину Солдатову объявили в международный розыск по обвинению в превышении должностных полномочий. На такие меры пришлось пойти, когда бывшая чиновница не вернулась из отпуска: прознав об уголовном деле, она спряталась в Дубае, где уже была подготовлена квартира.
По версии следствия, она вместе с другими чиновниками организовала закупки медоборудования у связанных друг с другом компаний по завышенной стоимости. Помимо бывшей чиновницы по делу проходит руководитель «Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков. Ущерб Минздраву региона оценили более чем в 105 млн рублей.
С поста министра здравоохранения Солдатову уволили осенью 2020 года, когда в Омской области сложилась критическая ситуация с койками в больницах. Машины скорой помощи с заражёнными COVID-19 пациентами отказались принимать в коронавирусных госпиталях, из-за чего в конце октября две бригады скорой помощи привезли больных к зданию Минздрава.
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Комментарии
Происшествия , Ирина Солдатова , Минздрав РФ , Федеральное казначейство , Омская Область
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