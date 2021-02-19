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Охранник сгоревшей «Зимней вишни» признался в незнании инструкций 

Говорит Москва 57 минут назад
Охранник «Зимней вишни» признался в незнании инструкций
Фото: РИА Новости
Охранник сгоревшей «Зимней вишни» признался в незнании инструкций. Сергей Антюшин пояснил, что должностные обязанности ему на словах перечислил старший на объекте. Трудового договора не было.
По его словам, в момент пожара сигнализация не сработала автоматически, Антюшин пытался запустить её вручную, передаёт РИА Новости.
25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. Погибли 60 человек, большинство — дети. Причиной стало короткое замыкание. Вода с крыши залила светильник, и произошло возгорание. Были возбуждены уголовные дела.
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Происшествия , Сергей Антюшин , РИА Новости
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