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Появилось видео с места взрыва газа в Нью-Йорке 

Вадим Дроздов 35 минут назад
18 февраля в одной из квартир Нью-Йорка произошел взрыв газа. Взрыв произошел на втором этаже в доме в районе Бронкс. В результате этого ЧП пострадали девять человек. Шестеро из девяти пострадавших — дети, двое из них в тяжелом состоянии. Взрыв был такой силы, что ударная волна выбила дверь, которая отлетела и застряла между деревом и линиями электропередач. Кроме этого в квартире выбило окна.
16 февраля взрыв произошел на газораспределительном узле на востоке Луганска. После этого на месте происшествия возник пожар. Там авария затронула газопровод среднего давления диаметром 400 мм.
Происшествия , Видео
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