17 февраля девятилетняя девочка из Читы, в убийстве которой подозревается сосед, умерла на руках у своего отца. Оказалось, что перед смертью ребенок выложил в социальную сеть TikTok видео. В этом ролике девочка говорит, что в квартиру ломится сосед. Это было последнее видео в ее жизни. Несколько секунд спустя сосед выстрелил из ружья в закрытую дверь. Пуля прошла насквозь и задела девочку. Она умерла, не дождавшись врачей скорой помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Подозреваемого в убийстве девочки мужчину задержали. Подозреваемому уже предъявили обвинение.
Убитая в Чите девочка выложила видео перед смертью
Происшествия , Видео , СКР
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