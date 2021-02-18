Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Ростове-на-Дону рабочий погиб при падении с автовышки 

Москва24 2 часа назад
В Ростове-на-Дону рабочий погиб при падении с автовышки
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону двое рабочих сорвались с автовышки, которая стояла на мосту, на железнодорожные пути. В результате один из них погиб на месте, второй находится в реанимации, сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

"Сотрудники рекламной фирмы на мосту монтировали баннер. По предварительной информации, водитель КамАЗа не справился с управлением и врезался в автовышку, с помощью которой производились монтажные работы", — рассказали в полиции.

По предварительным данным, рабочие не были пристегнуты страховкой. Отмечается, что на месте ДТП образовалась многокилометровая пробка.
Ранее рабочий погиб после падения строительной люльки на западе Москвы. Во время работ в строящемся многоквартирном доме на улице Лобачевского после падения в шахту лифта погиб строитель 1994 года рождения. Еще один рабочий, 1999 года рождения, был доставлен в больницу.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Москва24: последние новости
ФСБ сообщила о задержании членов "Хизб ут-Тахрир" в 10 регионах РФ ФСБ сообщила о задержании членов "Хизб ут-Тахрир" в 10 регионах РФ В Омской области мужчина заживо закопал своего отца В Омской области мужчина заживо закопал своего отца Мужчина упал на рельсы на станции метро "Проспект Мира" Мужчина упал на рельсы на станции метро "Проспект Мира"
Происшествия , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
01:21
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
Новости Москвы
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
00:19
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
Происшествия
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
Сорвавшиеся с автовышки из-за аварии в Ростове-на-Дону рабочие попали на видео
00:21
Сорвавшиеся с автовышки из-за аварии в Ростове-на-Дону рабочие попали на видео
Происшествия
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение