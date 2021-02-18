Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Автомобиль взорвался у здания Следственного комитета в Рязанской области 

Lenta.ru 19 минут назад
Автомобиль взорвался у здания СК в Рязанской области
Фото: СК РФ по Рязанской области
В городе Скопине Рязанской области взорвался автомобиль у здания местного управления Следственного комитета России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
ЧП произошло днем 18 февраля. Взрыв последовал вследствие утечки газа из баллона, находящегося в багажнике легкового автомобиля. Транспортное средство загорелось, водитель и пассажир получили незначительные телесные повреждения.
Установлено, что незадолго до взрыва баллон был заправлен бытовым газом на автозаправочной станции. СКР начал доследственную проверку по факту случившегося. Следователи намерены дать правовую оценку действиям сотрудников АЗС. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Последние новости
Стали известны детали возможных санкций ЕС против России из-за Навального Стали известны детали возможных санкций ЕС против России из-за Навального СБУ заподозрила российского генерала в организации Иловайского котла СБУ заподозрила российского генерала в организации Иловайского котла В России допустили выход из Совета Европы из-за требования ЕСПЧ по Навальному В России допустили выход из Совета Европы из-за требования ЕСПЧ по Навальному
Происшествия , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
00:19
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
Происшествия
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
01:21
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
Новости Москвы
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение