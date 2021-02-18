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Охранник раскрыл подробности трагедии в «Зимней вишне» 

РИА Новости 46 минут назад
Охранник вспомнил о нарушении в день трагедии в «Зимней вишне»
Фото: ТАСС
Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" Сергей Антюшин заявил в суде, что в день пожара, когда охранно-пожарная сигнализация не заработала автоматически, пытался запустить ее вручную, передает корреспондент РИА Новости.

"Сначала я снимал (раздел охраны — ред.), потому что в автоматическом режиме (система оповещения охранно-пожарной сигнализации — ред.) не запустилась… В начале снял, потом взял на охрану раздел, он опять не запустился (автоматически — ред.), я уже после этого кнопку начал ручного пуска нажимать", — сказал Антюшин.

Отвечая на вопросы адвоката, он пояснил, что не был ознакомлен с должностной инструкцией и с договором на оказание охранных услуг, а свои должностные обязанности знал со слов Гумирова (старшего на объекте — ред.).
Также, по словам обвиняемого, с ним не был заключен трудовой договор.

"При этом мне предъявили его (трудовой договор — ред.) когда я уже в СИЗО находился", — рассказал Антюшин, не уточняя, кто ему предъявил договор.

Антюшину вменяется "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238). По версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре.
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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.
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Комментарии 1
Происшествия , Сергей Антюшин , ФСИН , РИА Новости
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