Опальный схиигумен Сергий рассказал о миллионных взятках

Отлучённый от церкви схиигумен Сергий (в миру Николай Романов ) признался в даче взяток на «несколько миллионов долларов».

Таким образом ему якобы удалось избежать трудностей с налоговым оформлением основанного им Среднеуральского женского монастыря, где в 2020 году он несколько месяцев укрывался от преследования.

Текст с признанием бывшего священника опубликовали в Telegram-канале адвокатов отца Сергия. По словам мятежного скимонаха, взятки потребовались, чтобы не оформлять налоговые реквизиты на Среднеуральский женский монастырь и монастырь Царственных страстотерпцев на Ганиной яме, которым он управлял до 2004 года.

«Чтобы не было реквизитов на монастырях, мне пришлось заплатить несколько миллионов долларов, чтобы не нарушать благословения моего духовного отца старца Кирилла. На данный момент по произволению (игуменья) Варвара — "Павлуша" Крыгина взяла все реквизиты, ИНН, счета — без согласия сестер монастыря».

Нежелание оформлять владения церкви положенным образом Романов обосновал не попыткой уйти от налогов, которые для церковной деятельности сравнительно низкие, а своими религиозными убеждениями и благословением своего духовного отца, покойного архимандрита Троице-Сергиевой лавры Кирилла Павлова.

Экс-схиигумен также процитировал своего наставника: «Сегодня — ИНН, завтра — карточка, послезавтра — печать Антихриста. Дело, воля каждого: брать или не брать ИНН» «Я лично брать не буду», — продолжил он.

По убеждению отлучённого свящённика, для того, чтобы жить по православному и выполнять все наставления духовных отцов, «надо платить». Однако в Екатеринбургской епархии, к которой до недавнего времени принадлежал сам Николай Романов, усомнились в чистоте его помыслов, назвав его высказывания «голословными и недоказуемыми».

«Судя по тому, какие астрономические суммы называет Николай Романов, его отказ от регистрации монастыря в качестве отдельного юридического лица, имеющего банковские счета, проводящего безналичные расчеты, ведущего официальную бухгалтерию, подающего отчеты об использовании целевых поступлений, не выглядит таким уж однозначно чистым, духовным и героическим поступком», — уверены в Епархиальном совете.

Чем прославился мятежный схиигумен Сергий Сам опальный схиигумен с конца декабря находится под стражей

Чтобы его арестовать, монастырь, где Николай Романов укрывался под защитой своих прихожан и отрядов казаков, пришлось брать штурмом спецназу. Внимание епархии и правоохранительных органов опальный отец Сергий привлёк ещё весной 2020 года. В своих проповедях он призывал послушников не соблюдать коронавирусные ограничения и не верить властям, якобы мечтающим загнать всех «в электронный концлагерь».