Убитая соседом девочка из Читы записала видео перед смертью 

Погибшая девятилетняя девочка в Чите , в которую выстрелил сосед, записала видео перед смертью. Об этом пишет «Чита.ру».

Как сообщает СМИ, незадолго до смерти девочка рассказала в соцсети TikTok о стуке пьяного соседа в дверь и добавила, что очень боится. Видео было опубликовано на YouTube.

«Мне страшно. Я с братом, тут еще ремонт делают, папа ушел в магазин», — сказала она.

За кадром слышны стуки. Отмечается, что видео было снято за 15 минут до трагедии.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Забайкальскому краю, следователи изучат видео из сети.

«Мы изучим все обстоятельства и все факты, которые имеют отношение к этому делу. Естественно, все то, что выходит в СМИ, если оно будет иметь отношение к делу, тоже будет изучено и приобщено», — рассказали в СК.

В Чите задержали местного жителя 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве девятилетней дочери соседей, с которыми произошла ссора из-за шума. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.